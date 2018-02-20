ГФС: У нас нет информации о закрытии проекта по модернизации КПП

В Государственной фискальной службе заявляют, что у них нет информации о закрытии Евросоюзом проекта модернизации пограничных контрольно-пропускных пунктов на украинской границе. Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

"В связи с появлением в СМИ информации о прекращении ЕС финансирования инфраструктурных проектов на украинской границе ГФС сообщает, что пока не имеет такой информации", - сказано в сообщении.

В ГФС отметили, что в ноябре-декабре 2017 года направили финальный отчет о состоянии реализации проектов в Общий технический секретариат ЕС. "Сегодня ожидается обратная информация. Учитывая это, говорить о прекращении проектов и необходимости возврата средств преждевременно и некорректно", - подчеркнули в ведомстве.

Там напомнили, что для развития инфраструктуры пунктов пропуска ГФС принимает участие в реализации нескольких международных программ.

Сегодня агентство Reuters со ссылкой на неназванного представителя ЕС сообщило, что Европейский Союз закрывает проект модернизации пограничных контрольно-пропускных пунктов с Украиной, так как появились сомнения в "способности Киева проводить реформы в обмен на миллиарды европейской помощи".

Как сообщило агентство, проект закрыли после ряда задержек, ошибок и перерасхода средств с участием местных чиновников и подрядчиков.