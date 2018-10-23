ГФС вышли на проверки недействительных чеков

Налоговики начали сверять выданные потребителям чеки с их электронным копиями

После скандалов с выдачей украинцам липовых кассовых чеков, на проблему обратили внимание и в Государственной фискальной службе. На днях налоговики анонсировали проверки по всем выявленным случаям и попросили украинцев активнее сообщать о подделках.

Прецеденты несоответствия полученных потребителями чеков при наличных расчетах с их электронным копиям налоговые органы стали выявлять во время тестирования сервиса E-Receipt. Выяснилось, что квитанции, которые предприниматели выдают людям, в некоторых случаях оказались фикцией, а сами сделки проводились "мимо кассы".

Как рассказали UBR.ua в Фискальной службе, проверки организовываются после сверки достоверности чека в электронной системе. А оповестить о несоответствии данных между компьютерной базой и бумажным чеком может не только потребитель, но и сам предприниматель, который хочет выяснить, в чем причина недостоверности расчетного документа. Но таких обращений практически нет, говорят налоговики.

По словам юристов, несоответствие, о котором говорит ГФС, может быть связано с тем, что покупателям товаров или услуг выдают не фискальные чеки. Фактически, между фискальным и не фискальным чеком отличие лишь одно - последний не проведен через кассовый аппарат, а распечатан через специальный принтер, хоть и на кассовой ленте.

"В результате, субъект хозяйственной деятельности просто не отображает подобную расчетную операцию и тем самым занижает для себя налоговые последствия. А вот если продажа товара или услуги без выдачи фискального чека будет выявлена контролирующим органом, то к такому субъекту предпринимательской деятельности будут применены финансовые санкции, а именно: за первое нарушение - 1 гривна, за каждое следующее - 100 % стоимости проданного товара или услуги, а также административные санкции. Примером подобного правонарушения может быть свежее дело, рассмотренное Тернопольским окружным административным судом No807/414/18, где к субъекту предпринимательской деятельности был применен штраф за реализацию iPhone без выдачи фискального чека", - рассказал UBR.ua адвокат, старший юрист практики налогообложения и бизнес-эффективности ЮК Juscutum Дмитрий Кулик.