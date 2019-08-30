Гиганты покидают Китай: почему Google сворачивает производство и какие шансы у Украины

Тррговая война Трампа лихорадит рынки и вынуждает пересматривать транснациональные корпорации свои стратегии ведения бизнеса.

Крупные компании столкнулись с проблемой ведения бизнеса в КНР под влиянием торгового протекционизма и экономических условий, которые ухудшили рентабельность и внутренний спрос. Поэтому вслед за Tesla и Apple о проблемах вслух заговорила и американская публичная транснациональная корпорация Google Inc.

Ухудшение бизнеса в Китае

Начиная с 2018 года ситуация с ведением бизнеса в Китае для многих компаний изменилась к худшему. После введения Пекином соответствующих пошлин на импорт товаров из США, включая электромобили, Tesla Inc. резко повысил цены на свои авто в Китае в 2018 году. Стоимость седана Model S и кроссовера Model X в КНР выросла на $ 22,6- $ 37,6 тыс., в зависимости от комплектации. Но уже в конце 2018 Tesla Inc. в очередной раз завершает квартал с рекордным убытком.

Необходимо заметить, что в 2017 году на Китай пришлось около 17% выручки Tesla. Финансовый результат компании существенно зависит от конъюнктуры рынка КНР, а экономика Китая продолжает замедляться на фоне торговой войны. Но, похоже, причины не только в этом, но и в ухудшении платежеспособного спроса в стране. Как утверждают эксперты, парадигма построения экономики Китая себя исчерпала и требует быстрых трансформаций, наращивая внутренний экономический потенциал.

Напомним, Китай фундаментально исчерпал модель, на которой построена экономика страны. В свое время она приносила ему сногсшибательные результаты, а затем экономический рост закончился (при этом появились «токсичные займы» в банковском секторе), инвестиционный спрос постепенно движется к исчерпанию, оставив значительное количество неликвидных сооружений.

Аналогия с замедлением экономик Японии и Южной Кореи показывает, если экспортоориентированная экономика не успевает вовремя переориентироваться в сторону внутреннего спроса, то ее ждут большие проблемы. Народный банк Китая вливает колоссальные денежные ресурсы для кредитного стимулирования экономического роста, и кроме расширения кредитной экспансии, КНР проводит существенные интервенции на внутреннем рынке энергоресурсов с использованием рычагов стимулирования малого и среднего бизнеса, снижения налогов и увеличения количества рабочих мест. Поэтому в ответ на замедление экономики, власти КНР решили снизить налоги на малый бизнес, в котором, по данным Boston Consulting Group, занято почти 80% трудоспособного населения страны.

Другая проблема производственного характера — это увеличение себестоимости продукции, а соответственно — снижение рентабельности. Этот фактор ухудшения производства возник на фоне роста заработных плат в КНР, создав обострения конкуренции на рынке труда и увеличение соответственных расходов.

В свете этих событий, когда крупнейшая компания мира Apple, капитализация которой превышала 1 трлн долларов, предупредила, что впервые за 11 лет не выполнит квартальный прогноз по выручке: вместо 89-93 млрд долларов продажи составят 84 млрд долларов США. Причиной ожидаемых доходов является замедление экономического роста в Китае (эта страна — важный рынок для продаж продукции Apple).

С проблемами завершил год и автопром Китая — продажи авто упали, став рекордными за последние 20 лет.

Google уходит из Китая

Американская общественная транснациональная корпорация Google Inc. присоединится к американским компаниям, которые сворачивают производство в Китае, говорится в сообщении Nikkei.

Google Inc. — технологический гигант, рыночная капитализация которого на сегодня составляет $ 803 млрд превышая ВВП таких стран, как Саудовская Аравия или Швейцария, планирует свернуть производство смартфонов Pixel и смарт-колонок Google Home в Китае.

Конечная цель Google, как утверждает Nikkei — полный отказ от производства в Китае любой продукции, экспортируемой в США.

Технологические линии сборки смартфонов Pixel компания переводит во Вьетнам — на бывший завод Nokia в провинции Бак Нин.

Стоит отметить, что в Вьетнаме более 10 лет Samsung налаживал производственно-сбытовые цепочки, в результате чего создано промышленные площадки и отсутствует нехватка квалифицированных специалистов.

Факторы выхода Google из Поднебесной

Выход Google из Поднебесной связан с двумя факторами, пишет Nikkei. С одной стороны, это растущие расходы на оплату труда: по данным Average Salary Survey, средняя зарплата инженера в Китае достигла $ 2435 в месяц ($ 29,2 тысячи в год), а IT-менеджера — $ 5200 или $ 62400 в год.

С другой стороны, существенно сказываются пошлины на поставки из Китая, которые с 15 декабря 2019 года могут распространиться на все товары без исключения (речь идет о $ 550 млрд).

Для Google, продает в США 70% своих смартфонов, введение тарифов означает полную потерю рентабельности. В 2018 году компания реализовала 4,7 млн Pixel, увеличив свою рыночную долю и заняв на американском рынке среди брендов пятое место, несмотря на затянувшийся кризис в индустрии, продолжающуюся уже третий год подряд.

«Скорее всего, Google сохранит в Китае определенное производство. Ведь компания понимает, если они хотят серьезно заниматься изготовлением «железа» (hardware), они не в состоянии отказаться от китайского рынка, — пишет со ссылкой на источники Nikkei. — Но они также понимают, что в следствии роста затрат и макроклимата, в долгосрочной перспективе им необходимо перенести собственное производство за пределы Китая».

Стоит отметить, на фоне обострения торговой войны об уходе из Китая уже объявили Hewlett-Packard и Dell. Производство серверов, а также часть производства ноутбуков планируют перевести в Тайвань, Вьетнам, Таиланд и Филиппины.

Компания Apple, в которой 90% производства сосредоточено в Китае, также начала искать способы диверсификации производства.

Напомним, 23 августа 2019 года президент США Дональд Трамп анонсировал массовый выход американского бизнеса из Китая.

«Нашим замечательным американским компаниям уже отдан приказ начать поиск альтернативы Китаю, в том числе возвращая бизнес домой, выпуская свои товары на территории Соединенных Штатов Америки», — написал в Twitter Дональд Трамп.

Перспективы для Украины

Для Украины весомым фактором повышения инвестиционного климата остается необходимость в модернизации производства экспортоориентированных отраслей, расширяя тем самым доступ на внешние рынки, а также формируя привлекательный инвестиционный климат для реализации проектов размещения производственных мощностей на территории Украины.

Кроме аграрного сектора, вторым направлением развития экономики страны может стать создание предпосылок для развития промышленной площадки крупных компаний, в частности европейских производителей. В этом есть большой потенциал Украины, который базируется на абсолютно простой инвестиционной стратегии. Зачем компаниям производить что-то в Филиппинах, Таиланде или в Индонезии, если они смогут производить это рядом со своими границами. Этому способствуют развитие транспортных услуг, в частности автоперевозки, действующее соглашение об ассоциации, улучшение бизнес-климата, образованное и трудолюбивое население.

Стоит отметить, транспортная отрасль в Украине стремительно развивается. В 2018 году экспорт услуг составляет 11 854,8 млн долл. США, из которых на втором месте — транспортные услуги.

Что касается специалистов в области информационных технологий, то Украина уже лидирует в странах Восточной Европы за количеством инженеров ИТ. Развитие ИТ-индустрии в Украине значительно опережает средние темпы развития сегмента в мире, отмечают эксперты. Отрасль демонстрирует стабильный рост на 11-26% ежегодно.

Количество ИТ-специалистов также увеличивается со средней годовой динамикой 25%, а экспортная выручка в 2018 году, получена только от экспорта компьютерных услуг составляет — $ 1,5 млрд. Кроме этого, имея мощную технологическую экспертизу, украинские ИТ-компании предоставляют своим иностранных клиентам ряд консалтинговых услуг, подпадающих под категорию «Другие услуги» в системе подсчета НБУ. Поэтому общие объемы экспортной выручки украинской ИТ-индустрии значительно больше.

Напомним, в Украине был предложен ряд законодательных инициатив по стимулированию производства электромобилей.

Діденко Сергій

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