Глава Мінфіну допускає продовження програми МВФ stand-by на півроку

Глава Міністерства фінансів Сергій Марченко допускає продовження поточної 18-місячної програми stand-by із Міжнародним валютним фондом (МВФ) на півроку.

"Це обговорюється, проте остаточного рішення ще немає. Тобто продовження програми stand-by на півроку можливе. Але казати про таке продовження поки що зарано", - сказав Марченко в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна". Він додав, що рішення необхідно погодити з партнерами.

Міністр фінансів також нагадав, що Україна чекає на місію фонду у вересні.

"Відбулася розмова президента України з главою МВФ Крісталіною Георгієвою. Це була ініціатива виконавчого директора щодо приїзду цієї місії. Чекаємо на місію у вересні, як це й було сказано", - сказав міністр фінансів.