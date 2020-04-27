Глава Мінфіну: Є підстави для розслідувань проти Нефьодова і Верланова

Міністр фінансів Сергій Марченко бачить підстави для розслідування дій екс- глав податкової і митниці Верланова і Нефьодова

Є достатні підстави для розслідування правоохоронцями діяльності звільнених глав митної та податкової служб Максима Нефьодова і Сергія Верланова, заявив міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

Щодо екс-глави податкової такими підставами можуть бути скарги з боку бізнесу на затримки з автоматичним відшкодуванням ПДВ, безпідставне блокування податкових накладних, повідомив Марченко.

"З таким підходом люди просто втрачають свій бізнес. І це замість того, щоб у такий складний період допомогти йому вижити", - сказав міністр агентству.

Що стосується митниці, то там, за словами Марченка, зафіксовані порушення при митному оформленні товарів.

"Це стосується і визначення митної вартості, і недотримання термінів митного оформлення. Досі не запущена система автоматичних сканерів на пунктах пропуску. Ну і, звичайно, контрабанда нікуди не зникла", - зазначив глава Мінфіну.

Увечері 24 квітня Кабмін звільнив керівників податкової і митної служб Сергія Верланова і Максима Нефьодова. Також звільнені їхні заступники. У Мінфіні прокоментували, що Нефьодов і Верланов "виявилися нездатними виконувати покладені на них завдання" і "втратили довіру людей".

Кабмін оголосив конкурс на керівника податкової, призначивши його на 28 квітня, і змінив процедуру призначення глави служби.

Митницю тимчасово очолив Ігор Муратов, а податкову - Михайло Тітарчук.