Глава МИД Германии озвучил позицию по "Северному потоку 2"

Германия выступает за реализацию проекта "Северный поток 2" (Nord Stream- 2), но также видит необходимость в надежности украинского транзита и обеспечении газом Словакии, Чехии и Польши, заявил глава МИД Германии Зигмар Габриэль.

"Российской стороне уже многие годы известно мое отношение к данному вопросу: нам нужен "Северный поток-2", но нам нужна и надежность украинских трубопроводов, и надежность обеспечения энергоносителями таких стран, как Словакия, Чехия или Польша. И я чувствую, что наши российские партнеры вполне готовы к этому", - сказал Габриэль.

Комментируя встречу руководства проекта с представителями Еврокомиссии 21 февраля, Габриэль сказал: ""Северный поток 2" - это не проект Комиссии ЕС, а инвестиционное решение европейских частных компаний. Для нас важно, чтобы проект реализовывался и работал в соответствии с действующим законодательством ЕС. За этим мы будем следить и впредь. Обмен мнениями между Комиссией ЕС и задействованными компаниями представляется для этого правильным шагом".

"Мы в Европе заинтересованы в надежном и долгосрочном снабжении энергоносителями. "Северный поток 2" как дополнительный маршрут снабжения может стать вкладом в реализацию этой цели", - добавил он.

Ранее президент Литвы Даля Грибаускайте назвала газопроводы "Северный поток" и "Северный поток- 2" политическими проектами. "Ясно, что энергия никогда не была экономикой, это геополитика, преимущественно политика... "Северный поток" и "Северный поток- 2" никогда не были экономическими или коммерческими проектами", - сказала она.