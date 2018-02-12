Глава МВФ Кристин Лагард считает неизбежным регулирование операций с криптовалютами

МВФ активно пытается предотвратить использование цифровых валют для отмывания денег и финансирования терроризма

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард назвала неизбежным международное регулирование операций с криптовалютами. Об этом она заявила в интервью CNN Money.

"Безусловно, это область, где необходимо международное регулирование и надлежащий контроль", - сказала Лагард.

Она добавила, что МВФ активно пытается предотвратить использование цифровых валют для отмывания денег или финансирования терроризма.

"Регулирующие органы должны сосредоточиться скорее не на юридических лицах, а на отдельных операциях, кто и как их проводит, есть ли у них на это лицензия", - подчеркнула Лагард.

Напомним, в США и Великобритании более 4200 сайтов, в том числе принадлежащих государственным организациям, неизвестные заразили вирусом, с помощью которого тайно майнили криптовалюту.