Глава МВФ: В інтересах України зберегти незалежність Нацбанку

Директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва у розмові з Президентом України Володимиром Зеленським закликала главу Української держави зберегти незалежність НБУ.

Про це йдеться в заяві глави Фонду за результатами переговорів у вівторок, текст якої має у своєму розпорядженні Укрінформ.

"Реформа НБУ та її результати за останні п'ять років є історією цілковитого успіху для України. Незалежний центральний банк допомагає макроекономічній стабільності, підтримує довіру інвесторів та захищає фінансову систему", - зауважила глава МВФ.

Вона підкреслила, що це все є "найважливішими передумовами для інвестицій та зростання".

Політика НБУ, яка заслуговувала на довіру, сприяла стабілізації економіки України, наголосила Георгієва. Вона додала, що успішне очищення фінансового сектору країни, "зруйнованого шахрайством", також було досягнуто завдяки діям Національного банку України.

"Збереження незалежності НБУ відповідає інтересам України, і це також є вимогою поточної програми, яку підтримує МВФ. Я закликала Президента Зеленського дотримуватися обґрунтованої грошово-кредитної та фінансової політики - вони є ключовими для посилення інвестицій, а також інклюзивного зростання", - заявила директор-розпорядник МВФ.

Офіс Президента України заявив у вівторок, що Володимир Зеленський і Крісталіна Георгієва обговорили продовження активної співпраці.