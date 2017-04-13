Глава набсовета Нафтогаза подала в отставку

Юлия Ковалив уходит с должности председателя наблюдательного совета НАК Нафтогаз Украины. Об этом сообщает источник в компании, передает ЛIГАБiзнесIнформ.

По его словам, заявление об уходе Ковалив написала еще на прошлой неделе. Гройсман не видит угрозы независимости набсовета "Нафтогаза"

Сегодня должно состояться внеочередное заседание наблюдательного совета, на котором заявление Ковалив будет согласовано.

В наблюдательный совет Нафтогаза, кроме Ковалив, входят еще четверо: экс- министр энергетики Владимир Демчишин и иностранцы Пол Уорвик, Чарльз Проктор и Маркус Ричардс.

Иностранцы и Ковалив 6 апреля обратились к вице-премьер-министру Владимиру Кистиону, назвав причины, по которым они могут оставить свои посты. Мошенники начали отбирать у украинцев авто на иностранных номерах

В частности, набсовет Нафтогаза заявляет, что озабочен невыполнением плана действий по корпоративному управлению компанией. Проблемным вопросом названо также решение текущего кризиса сбора платежей, которое негативно влияет на уровень текущей и будущей ликвидности Нафтогаза. Кроме того, у набсовета Нафтогаза вызывает озабоченность реакция правительства на решение набсовета об освобождении предыдущего руководителя Укртрансгаза.

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