Глава Нафтогаза решил судиться с Кабмином за свою премию

Окружной административный суд Киева открыл производство и назначил по иску НАК Нафтогаз Украины к Государственной аудиторской службе Украины о выплате премии председателю правления компании Андрею Коболеву.

Подготовительное заседание назначено на 13 мая, сообщает Резонанс со ссылкой на пресс-службу суда. Нафтогаз просит суд признать противоправным и полностью отменить выводы Госаудитслужбы.

По мнению госаудиторов, премия в размере более 228 млн грн. А.Коболеву была выплачена в нарушение постановления Кабинета министров Украины.

Выводы Госаудитслужбы основаны на постановлении Кабмина "Об условиях и размерах оплаты труда руководителей предприятий, основанных на государственной, коммунальной собственности, и объединений государственных предприятий".

Кроме того, в выводах Госаудитслужбы указано, что при проверке установлено безосновательное списание более 11 млн грн задолженности российского госконцерна Газпрома, чем Нафтогазу причинен ущерб на указанную сумму.

Напомним, стокгольмский арбитраж постановил, что Газпром должен выплатить Нафтогазу 2,56 млрд долл. За выигрыш судебного процесса А.Коболев получил 11 млн долл. премии, его заместитель Юрий Витренко - 8 млн долл.

При этом Гвазпром отказался выполнять решение арбитража и сейчас, год спустя, 2,56 млрд долл. Нафтогаз так и не получил.

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