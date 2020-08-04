Глава "Нафтогазу" Коболєв змінив постачальника газу

Глава НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв, як побутовий споживач, змінив постачальника природного газу.

"Зі стартом ринку газу протестував, як працює послуга з переходу до нашого постачальника газу для населення. Коротко - все працює і працює онлайн, дякую команді", - написав він на своїй сторінці в Фейсбук у понеділок.

За його словами, найбільше часу зайняло оформлення електронного цифрового підпису, а подання заявки та пакета документів через сайт дочірньої компанії "Нафтогазу" (gas.ua) - пройшли дуже швидко.

"Через три дні буду вже мати нового постачальника", - резюмував він.

У НАК агентству уточнили, що Коболєв перейшов від "КиївГазЕнерджі" до "Газопостачальної компанії "Нафтогаз України".

Як повідомлялося, на початку червня 2020 року Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), внесла зміни до низки регуляторних актів, спростивши процедуру зміни постачальника газу для населення з 1 липня 2020 року. Для зміни постачальника необхідно направити новому постачальнику заяву-приєднання до умов договору поставки, і він забезпечить переведення клієнта на себе. До того ж участь або отримання підтвердження з боку існуючого постачальника для домогосподарства в процесі не буде потрібна. Постачання газу новим постачальником починається з дня реєстрації споживача в відповідному реєстрі.

Другим необхідним кроком для відкриття ринку стало проведення конкурсу з відбору постачальника останньої надії. Міністерство енергетики визначило ПОН ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз України", цінова пропозиція якого становила 2 тис. 711,86 грн за тис. / куб. м з ПДВ з націнкою 0%.

ПОН зобов'язаний протягом 60 днів постачати газ споживачеві, якщо той залишився без постачальника цього ресурсу. За основу ціни постачання береться середньоарифметична ціна торгів на хабі NCG за 1-22 число місяця, що передує місяцю постачання.

Раніше глава "ГПК "Нафтогаз України" Максим Рабінович в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" повідомив, що "Нафтогаз" має намір зайняти мінімум 20% - ву частку на ринку постачання газу населенню.