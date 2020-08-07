Глава "Нафтогазу" прогнозує через 2-3 роки присутність на роздрібному ринку газу до 7 великих компаній

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв прогнозує, що через кілька років на роздрібному ринку газу будуть присутні 5-7 великих компаній.

"Я дійсно з нетерпінням чекаю, що через 2-3 роки на цьому ринку працюватимуть 5-7 немаленьких компаній, кожна з яких пропонуватиме якісну і широку лінійку послуг і продуктів", - сказав Коболєв в ефірі каналу Україна 24 в четвер увечері.

Він наголосив, що компаніям, які не зможуть задовольнити потреби клієнта, на цьому ринку робити нічого.

"На ринку України досить багато трейдерів. Це непростий бізнес. Він вимагає якісного постачання газу, портфеля поставок, клієнтського сервісу, грошей і капіталу. Тому зміни, які відбудуться найближчим часом, - маленькі трейдери, які не приносять жодної цінності споживачеві і не можуть запропонувати йому хоча б гідний рівень інтернет-сервісу, стануть неконкурентними", - зазначив глава "Нафтогазу".

Як повідомлялося, Коболєв, як побутовий споживач, з відкриттям ринку газу для населення з 1 серпня змінив постачальника природного газу, перейшовши від "КиївГазЕнерджі" до "Газопостачальної компанії "Нафтогаз України".

Раніше глава "ГПК "Нафтогаз України" Максим Рабінович в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" повідомив, що "Нафтогаз" планує зайняти мінімум 20% -ву частку на ринку поставок газу населенню.