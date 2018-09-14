Глава НБУ ожидает решения о следующем транше МВФ по итогам визита миссии

Глава Национального банка Яков Смолий ожидает решения о продолжении сотрудничества с Международным валютным фондом по итогам визита миссии в Украину.

Об этом он заявил журналистам на ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии, передает "Интерфакс-Украина"."Переговоры с МВФ продолжаются. Миссия завершает свою работу на следующей неделе, и мы ожидаем положительного решения о продолжении сотрудничества", - сказал он.

Отвечая на вопросах об аспектах этого сотрудничества, Смолий отметил, что продолжение Фондом финансовой поддержки Украины остается важным его элементом.

"Пополнение золотовалютных резервов является залогом макрофинансовой стабильности", - подчеркнул глава Нацбанка.

Напомним, миссия МВФ во главе с Роном ван Роденом начала работу в Киеве 6 сентября и планирует работать до 19 сентября. Затем будет принято решение о предоставлении очередного транша для Украины. Главным требованием Фонда является повышение цены на газ для населения.

На часе вопросов к правительству на прошлой неделе глава Кабмина Владимир Гройсман заявил, что работает над поиском оптимальной цены на газ для населения.

Действующая программа МВФ по кредитованию экономики Украины с использованием механизма расширенного финансирования (EFF) началась в марте 2015 года и будет длиться до марта 2019 года.Общий объем программы составил 17,5 млрд долларов, тогда как Украина пока привлекла только 8,7 млрд долларов из всей суммы (первый транш на 5 млрд долларов - в марте 2015 года, второй - на 1,7 млрд долларов в августе 2015 года, третий - на 1 млрд долларов в сентябре 2016 года, четвертый - на 1 млрд долларов в апреле 2017 года).