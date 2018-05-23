Глава турдепартамента КГГА: "Практически никто из отельеров не повысил цены к Финалу Лиги чемпионов"

В ближайшую субботу, 26 мая, в Киеве пройдет главное спортивное событие года - финал Лиги чемпионов УЕФА. Еще на этапе подготовки "праздник спорта" вызвал у киевлян резонанс со знаком "минус". Сначала притчей во языцех стали заоблачные цены на жилье, а потом - автомобильные пробки в центре. Если с проживанием болельщиков уже более-менее разобрались, то автомобилистам еще какое-то время придется умерить аппетиты: из-за большого наплыва гостей на центральных улицах будет ограничено движение автомобилей, а полуторакилометровая зона вокруг стадиона Олимпийский и вовсе станет пешеходной. Но это не единственные меры, которые предпринимают в столице накануне мероприятия. О том, как город готовился принимать финал Лиги Чемпионов по футболу, с какими сложностями столкнулся и сколько планирует на этом заработать, в беседе с Mind рассказал Антон Тараненко, начальник департамента туризма и промоций КГГА.

- Насколько Финал Лиги чемпионов важен с точки зрения промо города?

- Одно из самых важных событий для развития туризма. Ведь Киев увидят около 700 млн зрителей со всего мира. Кроме этого, о городе в иностранной прессе уже сейчас пишут и говорят. А это играет нам на руку - я недавно был на выставке делового туризма, которая проходила во Франкфурте - и привез оттуда контракт на проведение в Киеве в 2020 году важного международного события. Я пока не могу сказать, какого именно - у меня обязательства о неразглашении. Скажу лишь, что это будет музыкальное мероприятие наподобие Евровидения.

Мы два года вели переговоры о том, чтобы провести это событие в Киеве. И тот факт, что Евровидение и финал Лиги чемпионов УЕФА проходят у нас, стало большим преимуществом и весомым аргументом.

- Сколько гостей ожидаете на финал Лиги?

- Мы рассчитываем, что с 24 по 28 мая Киев посетит около 100 000 человек, из них около 70% - иностранцы.

- Как готовились к этому событию?

- Мы установили информационные центры в аэропортах, внедрили Kyiv Pass - карточку, с помощью которой туристы могут посещать городские музеи, галереи и получать скидку в некоторых заведениях общепита, сделали хороший сайт о туристическом Киеве visitkyiv.travel. Разработали Kyiv city guide - мобильное приложение, в котором 14 бесплатных аудио-экскурсий на украинском и английском языках, сейчас "докручиваем" мобильную версию сайта.

Но на самом деле все это мы начали делать еще в 2015 году, когда принимали программу развития туризма в Киеве. Тогда еще никто не знал, что на Евровидении победит Джамала - и Киев на следующий год будет принимать этот конкурс, что здесь пройдет финал Лиги чемпионов по футболу...

- Как будете решать вопрос с трансфером футбольных фанов, организацией их досуга?

- Все болельщики, у которых будут билеты или аккредитация, смогут бесплатно перемещаться по городу. От аэропорта Борисполь каждые 5-10 минут будут отправляться автобусы и развозить этих туристов по их meeting point. УЕФА коммунальному транспорту (в том числе, и метрополитену) компенсирует 50 000 евро на оплату проезда болельщиков.

На meeting point будут работать фуд-корты и организованы зоны интерактива с фанами каждой команды. Футбол и деньги

- Футбольный болельщик - расточительный турист?

- Нет. Думаю, что он, в среднем, будет тратить до 200 евро в сутки (без учета стоимости билетов на перелет). Если сравнивать с обычными иностранными туристами, то это немного, но все равно гораздо больше, чем тратит в Киеве внутренний турист - гость из других городов Украины оставляет здесь за сутки 600-800 грн.

- Сколько город заработает на футбольных туристах?

- За несколько дней туристы тут оставят не менее 500 млн гривен - это расходы на проживание, еду, перемещение и сувениры. Также достаточно большую сумму инвестировала УЕФА - на организацию подготовки к проведению Финала Лиги чемпионов по футболу в Киеве. Также поступит туристический сбор от проживания в средствах размещения.

В бюджет Киева от этого события поступит около 100 млн гривен, а на его организацию мы потратили всего 25 млн гривен. Гостеприимство под заказ

- Какой опыт вы извлекли из проведения предыдущих мероприятий подобного уровня - Евро-2012 или Евровидения? Какие ошибки учитываете?

- На этот раз мы хорошо отработали гостиницы и отели - практически никто, а это 20 000 мест размещения, не повысил цены: все распродали номера в пределах своего стандартного прайса - по 150-350 евро.

Но мы не сориентировали теневой сегмент - это примерно еще 30 000 мест, представленный в основном апартаментами и гестхаусами. Вот там и были неадекватные цены, о которых пару недель назад шумело все медиапространство и социальные сети.

- В КГГА реагировали на такой рост цен?

- Мы отправили запрос в налоговую администрацию Киева с просьбой проверить эти места размещения на предмет уплаты налогов. И сейчас, если мы зайдем на сервис, например, airbnb, то мы легко найдем цены по 25-30 евро за комнату и по 150-200 гривен за квартиру в сутки. В среднем, цена на дни проведения выросла в 2-3 раза, и это нормально для события такого уровня. Так происходит везде.

- Проще говоря, вы припугнули бизнес и таким образом снизили цены...

- Мы не ставили перед собой задачу пугать и как-то влиять на этот рынок. Нашей целью было отреагировать на ситуацию и привлечь к этой проблеме внимание. Нам это удалось - мы аккумулировали всех киевлян, которые не остались безразличными к проблеме, многие вызвались бесплатно принять футбольных болельщиков. Также сразу появилось дополнительные предложения на сервисах аренды - по адекватным ценам. Предложили организацию кемпинга.

Если говорить о рынке апартаментов на будущее - до конца лета мы планируем сформировать базу таких арендодателей и начать коммуникацию с их владельцами. Знаю, что это будет непросто - большинство владельцев жилья в Киеве давно не живет и их интересы представляют посредники... Но делать это все равно нужно, чтобы в будущем не возникало подобных проблем.

- Следом за владельцами апартаментов, повысить цены могут владельцы кафе и частный извоз. Планируете что-то делать?

- Я лично знаю многих владельцев популярных сетей заведений киевского общепита, и никто из них не собирается повышать цены на время проведения финала Лиги чемпионов. Ведь болельщики приедут утром 26-го и к концу дня 27- го тут в основном останутся одни украинцы. Менять меню ради одного дня никто не будет - перепечатка выйдет дороже (смеется).

На перевозчиков - такси - город никак не может повлиять: это саморегулирующийся рынок, с огромным количеством участников. В будущем, я надеюсь, эту деятельность стандартизируют, и такси станут такими, как в других городах Европы - с лицензией по единым стандартам.

M!nd

https://mind.ua/