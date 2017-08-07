Глава Укрспецэкспорта получил зарплату размером 1,1 млн грн

Генеральный директор Укрспецэкспорта Павел Букин задекларировал заработную плату размером 1,1 млн грн. Об этом сообщили активисты Центра противодействия коррупции.

Активисты назвали такую сумму рекордом.

Отметим, что по данным сайта электронных деклараций, такую зарплату гендиректор Укрспецэкспорта получает уже не первый раз.

Так, в изменениях к имущественному положению от 2 августа у Букина указана зарплата 1 099 785 грн, в изменениях от 4 июля - 786 284 грн, а в изменениях от 6 июня - 194 625 грн.

Кроме того, 4 мая чиновник внес изменения, где указал зарплату свыше миллиона - 1 013 998 грн. Также 3 апреля Букин вносит изменения в имущественное состояние и указывает зарплату 249 128 грн, 1 марта - 291 195 грн, а 6 февраля - 160 172 грн.

Как сообщил NewsOne, секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что зарплата украинских военных не должна уступать зарплате чиновников.

NewsOne

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