Главе "Укравтодора" Новаку подняли зарплату на 900% - Мининфраструктуры

И. о. главы "Укравтодора" Славомир Новак получает достаточно низкую зарплату по сравнению с теми обязанностями, которые он выполняет, заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

Исполняющему обязанности главы Государственного агентства автомобильных дорог ("Укравтодор") Славомиру Новаку подняли зарплату на 900%. Об этом на своей странице в Facebook написал журналист Сергей Мальнев, опубликовав документ от Министерства инфраструктуры Украины.

В ведомстве объяснили, почему так выросла зарплата Новака: это надбавка за интенсивность труда в 300% должностного оклада; надбавка за выполнение особо важной работы - еще 300% должностного оклада и премия - еще 300% оклада.

"С учетом того, что в Польше министр транспорта Новак получал $3 тыс. (около 80 тыс. грн) и вряд ли приехал бы в Украину на меньшую зарплату, получается, что как минимум в январе - феврале - за счет надбавки в 900% - получал по 700 тысяч грн!", - написал Мальнев.

https://www.facebook.com/malnevs/posts/1506166579445694

Как рассказал в эфире "112 Украина" министр инфраструктуры Владимир Омелян, министерство еще в 2015 году выступило с инициативой "рыночных зарплат для руководителей государственных предприятий Украины".

"Укравтодор" - это государственная служба. У нас нет механизмов установить рыночные зарплаты, поэтому мы пошли путем надбавок. Господин Новак - это абсолютно качественный человек на своей должности", - продолжил Омелян.

По его словам, Новак получает достаточно низкую зарплату по сравнению с теми обязанностями, которые он выполняет.

Омелян отказался назвать сумму зарплаты Новака, при этом он уточнил, что высокая зарпалта была одним из условий его устройства на работу в Украине.

19 октября в ходе заседания правительства Новак был представлен новым исполняющим обязанности главы Госагентства автомобильных дорог Украины.

Он был министром транспорта Польши с 2011-го по 2013 годы. Новак подал в отставку из-за скандала, связанного с дорогими швейцарскими часами. В 2013 году журналисты заметили у него на руке часы стоимостью около $5,5 тыс., которые, как того требовало польское законодательство, не были указаны в декларации. Суд признал Новака виновным, но в 2015 году в результате апелляции уголовное дело в отношении чиновника условно прекратили. Новак заплатил штраф.