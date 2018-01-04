Главный муфтий Египта запретил мусульманам использовать биткоин

Главный муфтий Египта шейх Шавки Аллам издал фетву, запрещающую торговлю криптовалютой, постановив, что биткоин "запрещен исламом". Об этом сообщает BBC.

По его словам, бок о бок с биткоином идут "мошенничество, обман и невежество".

Фетва - правовая позиция по какому-то вопросу, которую формулируют представители мусульманского духовенства. Она не имеет юридической силы, однако обладает влиянием среди верующих.

Как отметил главный муфтий Египта, риски в связи с использованием биткоина могут возникнуть, поскольку эта виртуальная валюта не находится под надзором ни одного централизованного органа.

"Биткоины запрещены Шариатом, поскольку они наносят ущерб отдельным лицам, группам лиц или учреждениям", - сказано в фетве.

В августе 2017 г. в Египте была открыта первая площадка для торговли биткоинами, однако в декабре светские власти страны объявили криптовалюту вне закона.

Советник главного муфтия Магди Ашор заявил, что биткоин используется "напрямую для финансирования террористов".

Ранее сообщалось, что Южная Корея может закрыть криптовалютные биржи.