Год работы министра агрополитики Тараса Кутового: "три минус пять"

Министру агрополитики Тарасу Кутовому не удалось довести большинство своих начинаний до конца. БизнесЦензор проанализировал итоги работы годовой каденции министра аграрной политики и продовольствия.

На прошлой неделе в правительстве Владимира Гройсмана состоялась первая отставка. 23 мая министр аграрной политики и продовольствия Тарас Кутовой написал заявление об увольнении.

На момент написания заявления, на этой должности он пробыл год и 9 дней. Теперь принять отставку должна Верховная рада.

Официальная причина ухода, которую Кутовой озвучил на своей странице в Facebook - желание завершить свою пятилетнюю политическую карьеру и заняться привлечением инвестиций в Украину.

Наиболее растиражированная неофициальная версия - несогласие с концепцией земельной реформы, которая вот-вот должна стартовать в Украине.

Напомним, что правительство склоняется к варианту осторожного запуска рынка земли, в то время как уволившийся министр отстаивал вариант с продажей прав аренды, который де-факто представляет собой действующую модель в АПК.

БизнесЦензор проанализировал с какими результатами на табло Тарас Кутовой покидает Минагрополитики.

8 задач и одно выполнение

Цели, которые ставил перед собой Тарас Кутовой в апреле 2016 года, сведены в реформационной стратегии развития сельского хозяйства под названием "3+5". Она подразумевала реформу системы господдержки фермеров, завершение земельной реформы и реформирование/приватизацию ключевых госпредприятий.

В отдельную группу были вынесены расширение внешних рынков сбыта, развитие органического производства и нишевых культур. А также - восстановление сельских территорий, технологий орошения и повышения качества производимой пищевой продукции.

Наиболее противоречивой оказалась реформа государственной поддержки сельского хозяйства.

С одной стороны, наибольшим достижением министр называет фиксирование в бюджете дотаций для аграриев в размере 1% от созданной ими добавочной стоимости, что в 2017 году составило 5,5 млрд грн.

Однако, на фоне фактической отмены возмещения НДС для аграриев и повышении единого налога четвертой группе, чистое налогообложение сельхозпроизводителей (за вычетом госпомощи) выросло с 7% от чистой прибыли в 2015 году - до 74% в текущем или на 37,6 млрд. грн.

В части земельной реформы, которая также год назад заявлялась как приоритетное направление его работы, профильный министр выступал против снятия моратория на продажу сельхозземель, предлагая заменить их созданием рынка арендных прав, которые будут обладать свойствами прав собственности.

Но де-факто такой рынок в Украине существует в формате эмфитевзиса - контракта, позволяющего арендатору заключать договора сроком более чем на 100 лет и перепродавать или закладывать в ипотеку свое право аренды.

"Этот инструмент не прижился в украинских реалиях из-за критического отношения банковской системы к нему и пробелов в судебной системе, которая не может гарантировать выполнение контракта или уплату неустойки. Поэтому называть предложенную модель оборота прав аренды реформой не приходится", - говорит эксперт IMF Group Григорий Кукуруза.

Если предыдущие реформы требовали длительной подготовки и не полной мерой зависели от воли министра, то процесс приватизации подконтрольных ему предприятий можно считать в полной мерой провальным.

Реальной работы по предпродажной подготовке ни в "Укрспирте", ни в Государственной продовольственно-зерновой корпорации (ГПЗКУ), ни даже в менее одиозных госхолдингах не проводилось.

По словам Ивана Томича, главы Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Украины, на сегодня доминирующее большинство ГП - убыточные. При этом они продолжают распоряжаться колоссальным земельным банком, не нужным им для выполнения прямых функций.

"Земли столько накопилось, что они практически составляют среднеевропейскую страну по потенциалу. Но на них гуляет, в широком смысле, коррупция. Тут необходима оптимизация", - говорит Томич.

По его словам, стратегические решения давно назрели и в отношении наиболее проблемных госактивов - но так и не были приняты.

"Например, что касается спирта, нужно определить, будем ли мы контролировать эту сферу с точки зрения поступлений в бюджет, или будем и дальше заниматься воровством. Если сегодня на заводах больше половины водки производится "левой", то это делается не на уровне сторожа предприятия", - подчеркивает он.

"Это вопрос не только министерства, но и Фонда госимущества. Но в любом случае при нынешней экономической и политической конъюнктуре, ожидать интереса инвесторов сложно", - уточняет Игорь Петрашко, заместитель гендиректора Ukrlandfarming.

В части остальных пунктов стратегии, обозначенных как "+5", мало-мальски заметный эффект произошел лишь по пункту "расширение экспортных рынков сбыта".

Так, в 2017 году удалось увеличить квоты на беспошлинную поставку в ЕС по 9 товарным группам, в среднем на 54%. Если же говорить в целом, то в прошлом году аграрный экспорт вырос почти на 5% и достиг $15,3 млрд. Это 42% всей валютной выручки страны.

С другой стороны, влияние квот на увеличение экспорта минимально. Рост происходил за счет 20-30-процентного наращивания физических объемов экспорта аграриями, что после трехкратной девальвации было выгодно даже при рекордном снижении мировых цен на агропродукцию.

Аграрные макропоказатели

Если проанализировать экономические показатели работы аграрной отрасли за год каденции министра, то можно констатировать улучшение в части натуральных показателей АПК, которые мало зависят от административной функции в отрасли - рост урожая, экспорта и индекса производства сельхозпроизводства.

Как изменились ключевые показатели агросектора за год каденции Тараса Кутового

Показатель На 1.04.2016 На 1.04.2017 Динамика Чистое налогообложение аграриев 7% от чистой прибыли 74% от чистой прибыли 957% Добавочная стоимость, создаваемая на 1 га ($, среднегодовая) 260,7 268,15 3% Рентабельность сельхозпроизводства (итоговый показатель за год) 45,6% 37,3% — 18,2% Рост цен на продукты питания (% годовых) 1,4% 11,1% 693% Индекс производства сельскохозяйственной продукции (к предыдущему месяцу) 18,2% 20,8% 14% Индекс производственных расходов/конкурентоспособности в АПК (с начала года) 16% 24,9% 56% Количество вспышек АЧС 6 155 2483% Кредиты выданные предприятиям АПК (млрд грн) 53 52,14 — 2% Экспорт зерновых (тонн за маркетинговый месяц) 2,9 3,34 15% Урожай (годовой показатель, млн тонн) 60,1 66 9,8%

При этом галопирующую динамику демонстрирует количество вспышек эпидемии африканской чумы свиней (6 против 155 на начало и конец каденции соответственно), увеличение налогового гнета, а также сокращение кредитования сектора банками (-2% за 12 последних месяцев).

С другой стороны, большая часть этих явлений мало зависели от решений профильного министра.

После ухода Кутового, исполняющим обязанности министра агрополитики стал Максим Мартынюк - креатура премьера Владимира Гройсмана. До назначнечения первым заместителем главы Минагропрода в июле 2016 года, он с марта 2015 года возглавлял Госслужбу по вопросам геодезии картографии и кадастра.

Виталий КРАВЧЕНКО



Бизнес Цензор