Голова НБУ пояснив, як Україна витратить кошти від МВФ

Завдяки програмі МВФ для України відкриється додаткове фінансування від Світового банку, Єврокомісії та урядів Японії і Канади

Про це в інтерв'ю ВВС-Україна повідомив голова НБУ Яків Смолій.

За його словами, Україна зможе отримати перший транш за новою програмою співпраці з Фондом у кінці травня - на початку червня, усі кошти підуть на покриття дефіциту держбюджету.

Смолій додав, що до кінця року МВФ може надати Україні до $3,5 млрд. Загальна сума програми, яка триватиме 1,5 року, - близько $5 млрд.

Голова Нацбанку підкреслив, що загальна сума позик від МВФ, які Україна може отримати у 2020-2021 роках і за програмою stand-by, і за програмою розширеного фінансування, що обговорювалася раніше, є однаковою.

"За попередньою домовленістю, усі суми, які ми обговорювали з МВФ та іншими донорами, будуть спрямовані до державного бюджету на покриття дефіциту", - додав він.

Нагадаємо, нещодавно у результаті спільних переговорів України і Міжнародного валютного фонду вирішено відмовитися від попередньо узгодженої трирічної програми розширеного фінансування EFF і переключитися на 18- місячну програму stand by.

Очільник Міністерства фінансів Сергій Марченко заявив, що Україна може отримати перший транш Міжнародного валютного фонду у розмірі $1,75 млрд до кінця травня.