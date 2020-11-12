Голова НБУ розповів про умови надання траншу від МВФ

Голова Національного банку Кирило Шевченко, який перебуває з візитом у Вашингтоні, заявив, що дати перебування місії МВФ в Україні будуть відомі після вирішення низки питань, які турбують Міжнародний валютний фонд.

Про це Шевченко заявив в інтерв'ю порталу "Голос Америки".

Голова НБУ висловив сподівання, що місія відвідає Україну вже до кінця цього року.

Шевченко наголосив, що наразі з МВФ обговорюють три блоки питань: перший стосується рішення Конституційного суду та антикорупційної діяльності в Україні; другий - проєкту бюджету України на 2021 рік; третій - роботи самого Національного банку.

"Для того щоб з'явились дати, треба досягнути прогресу в усіх блоках питань. Якщо шляхи розв'язання питань будуть напрацьовані, й ми з обох сторін почнемо по них рухатись, то я в цьому питанні є оптимістом - в України є всі шанси отримати місію МВФ до кінця цього року", - заявив він.

"Найбільше занепокоєння свого часу викликало рішення Конституційного суду. Але Володимир Зеленський був передбачуваний у своїй реакції на такі виклики від Конституційного суду. Чіткі меседжі, які надав президент, показали, що в України немає іншого шляху, й Україна буде докладати всіх зусиль для того, щоб надалі підтримувати антикорупційну інфраструктуру", - додав Кирило Шевченко.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський вважає, що держава виконала всі вимоги Міжнародного валютного фонду для отримання чергового траншу кредитної допомоги. Довідка Finance.ua: Україна виконала чотири з 10 структурних маяків Міжнародного валютного фонду. Термін виконання решти шести маяків ще не сплив.

Як заявляв голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев, 2021 року Україна зможе уникнути дефолту завдяки переговорам з МВФ.

За матеріалами Голос Америки