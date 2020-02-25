Гончарук анонсировал аудит Пенсионного фонда

Кабинет министров намерен провести международный аудит Пенсионного фонда для понимания проблемы его расходов.

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук во вторник, 25 февраля, на Форуме реформ.

"В Пенсионном фонде сейчас планируем аудит. Международный аудит профессиональной компанией, - сказал премьер.

"Вопрос пенсионной формы очень тесно связано с тем, как будет работать система расходов", - отметил он.

Гончарук также обратился к представителям общественного сектора и призвал их консультировать правительство.

"Нам часто не хватает коммуникации. Мы работаем над тем, чтобы коммуникация с гражданским обществом становилась лучше. Нам очень непросто, но мы работаем над тем, чтобы страна становилась все лучше, - сказал глава правительства.