Гончарук анонсировал внеплановую проверку МАУ и других авиаперевозчиков

Украина начала внеплановую проверку обеспечения летной деятельности авиакомпанией "Международные авиалинии Украины". Об этом премьер-министр Алексей Гончарук написал на своей странице в Facebook.

"Начинаем внеплановую проверку обеспечения летной деятельности, поддержания летной годности воздушных судов, выполнения технического обслуживания авиационной техники и системы управления безопасностью полетов ЗАО "Международные авиалинии Украины", - написал премьер.

Он отметил, что также будут проведены дополнительные проверки состояния безопасности полетов других авиакомпаний.

В свою очередь министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил о том, что решением Госавиаслужбы полеты в воздушном пространстве Ирана запрещены украинским авиакомпаниям с 00:00 9.01.2020 - до выяснения причин катастрофы.

По его словам, причины авиакатастрофы будут тщательно исследованы.

"Иранская национальная комиссия по расследованию катастрофы начала свою работу. Украинский посол и консул тесно взаимодействуют с авиационным руководством Ирана с целью оперативного выяснения причин катастрофы и репатриации тел погибших украинцев. В Иран будет отправлена группа для помощи в поисковой операции и специалисты для расследования причин катастрофы в составе пяти человек Национального бюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами, двух специалистов Госавиаслужбы и трех представителей авиакомпании МАУ. Назвать причины трагедии можно будет только после проведенного официального расследования", - подчеркнул Криклий.

Как сообщалось, в результате катастрофы самолета Boeing-737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", выполнявший рейс PS 752 Тегеран - Киев, погибли 176 человек.

По обновленной информации, на борту находились 11 граждан Украины (2 пассажира и 9 членов экипажа), 63 - Канады, 82 - Ирана, 10 - Швеции, 4 - Афганистана, З - Германии, 3 - Великобритании.

В Иране причиной авиакатастрофы пассажирского лайнера считают возгорание двигателя. Иорданское издание Al-Hadath предположило, что самолет могли сбить.

В "МАУ" сообщили, что самолет Boeing 737-800 NG, который разбился в Тегеране, прошел последнее плановое техническое обслуживание 6 января 2020 года.

Офис генерального прокурора Украины сообщил о начале расследование обстоятельств авиакатастрофы. Дело открыли по ч. 3 статьи 276 УКУ (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель людей).

Украина направила в Тегеран группу специалистов для участия в расследовании совместно с иранской стороной. При этом вопрос передачи "черных ящиков" Украине официальный Киев решил пока что не поднимать. Передавать самописцы компании Boeing Тегеран отказался.





