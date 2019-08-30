Гончарук назвал планы по транзиту газа и анбандлингу "Нафтогаза"

Украинское правительство готовится к будущим трехсторонним газовым переговорам с участием России и Евросоюза, а также к анбандлингу НАК "Нафтогаз Украины". Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, передает "Громадське".

По его словам, новому Кабмину необходимо добиться долгосрочного контракта на транзит российского газа по украинской ГТС.

"Для этого нужно хорошо поработать", - отметил Гончарук и добавил, что на сегодня формируется позиция Украины на будущих трехсторонних переговорах в Брюсселе.

Кроме того, он заявил необходимости завершить анбандлинг "Нафтогаза" в течение ближайших недель.