Гончарук о зарплатах министров: Мы прекратили порочную практику теневых схем

Информацией о зарплатах сотрудников правительства Украины сейчас много манипулируют, заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

В украинском правительстве не будет коррупционных схем, заявил 14 января в Telegram премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

"Много лет в Украине чиновники официально получали по несколько тысяч гривен, а по теневым схемам воровали десятки и сотни миллионов долларов или получали зарплаты в конвертах. Им не нужна была официальная высокая зарплата, потому что они, официально прибедняясь, за кулисами грабили страну и людей. Украинцев просто обманывали. Мы прекратили порочную практику теневых схем и откатов в правительстве. Наше правительство - первое, министры которого живут так, как и представители власти в любой цивилизованной стране: на зарплату от налогоплательщиков. Данные по зарплатам, которые получают министры, являются абсолютно открытыми", - написал Гончарук.

Он добавил, что сейчас существует "много манипуляций по зарплатам сотрудников правительства".

"Прошу не спекулировать цифрами, а разбираться до конца. В некоторых случаях министры в декабре получили с задержкой выплаты за несколько месяцев. Представители Кабинета Министров предоставят детализацию с пояснениями. Мы понимаем повышенное внимание к этому процессу, но это - единственный правильный путь. Это - неотъемлемая составляющая преодоления коррупции во власти. Наша принципиальная позиция - у правительства не будет коррупционеров и схем. Прекратив схематоз и сделав министрам белые высокие зарплаты, мы преодолеваем коррупционную практику во власти", - продолжил премьер.

Он подчеркнул, что работа государственных топ-менеджеров должна быть соответствующим образом вознаграждена, так как на чиновников "возложена большая ответственность за результаты".

"Именно поэтому мы внедряем ключевые показатели эффективности, по которым будут оцениваться результаты работы чиновников с соответствующими выводами. Госслужащие всех уровней должны получать достойную зарплату, чтобы у них не было соблазна злоупотреблять своим служебным положением, кроме того, они должны всегда помнить о неотвратимости наказания за должностные злоупотребления - только так власть будет работать эффективно", - резюмировал премьер.

Экс-министр социальной политики Павел Розенко 13 января сообщил, что по его информации, зарплаты украинских топ-чиновников подняли в три с половиной - пять раз, а зарплату нардепов - в два с половиной раза, до более 100 тыс. грн в месяц. Комментируя эту информацию, спикер парламента Дмитрий Разумков отметил, что зарплаты нардепам повысили на 3 тыс. грн "в связи с прожиточным минимумом".

В комментарии изданию "ГОРДОН" Розенко сказал, что руководство Верховной Рады изменило планы по повышению зарплат народным депутатам из-за резонанса в обществе.

13 января "Украинская правда" со ссылкой на данные электронного декларирования и СМИ сообщила, что министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский в декабре 2019 года получил зарплату в 112 904 грн, его первый заместитель Анатолий Максимчук - более 405 000 грн.