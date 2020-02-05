Гончарук обещает "привязать" зарплаты министров к средней по Украине

Президент Украины Владимир Зеленский поддержал решение правительства по ограничению заработной платы и премий руководителям органов исполнительной власти. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Во время совещания в Офисе президента с участием представителей Кабинета Министров и Верховной Рады премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил Зеленскому, что на выполнение задания президента правительство приняло решение упорядочить вопрос выплаты зарплат руководителям министерств.

"Мы договорились о том, что зарплата министра, заместителя министра, других высокопоставленных чиновников будет привязана к средней зарплате по стране. Зарплата министров и их заместителей в диапазоне от трех до пяти средних заработных плат. И нужно прекращать выплаты по 200-400% премий - максимальная премия будет не более чем один оклад", - сказал глава правительства.

Также, по его словам, вся информация о зарплатах руководства Кабинета Министров будет публичной и обнародуется ежемесячно.

"Мне кажется, очень справедливо, что вы привязываете плату с коэффициентом к средней заработной плате по стране, и если она увеличивается, то во всех увеличивается, а если уменьшается, то и у чиновников тоже", - заявил Зеленский.

Также премьер-министр проинформировал президента о том, что правительство приняло решение обратиться в наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" с просьбой воздержаться от выплат крупных премий руководству этой компании и рассмотреть вопрос об их пересмотре в сторону уменьшения. "Сейчас мы проводим необходимые консультации с наблюдательным советом и ожидаем, что в ближайшие недели найдем решение", - сообщил Гончарук.

Напомним, 14 января Верховная Рада потребовала от Кабинета Министров отчитаться о начислении больших премий отдельным министрам и рассказать о причинах таких начислений.

После этого министр Дмитрий Дубилет заявил, что правительство ежемесячно будет публиковать данные о доходах топ-чиновников.

Ранее стало известно, что руководители Минкульта получили сотни тысяч зарплаты. В частности министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский и его заместители задекларировали совокупный размер своей декабрьской зарплаты на сумму свыше 2 миллионов гривен.

Зеленский требовал "урегулировать ситуацию" с премиями руководству "Нафтогаза".