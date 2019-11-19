Гончарук пообещал иностранным инвесторам защиту в случае проблем с госорганами

Премьер-министр Алексей Гончарук в ходе украино-чешского бизнес-форума, который прошел 19 ноября, призвал иностранных инвесторов обращаться в Комиссию по защите прав бизнеса при Кабинете министров при возникновении проблем с государственными органами.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Понимая масштаб вызовов, мы в офисе Кабинета министров создали специальный орган для работы с инвесторами. Поэтому если у вас возникнут какие-либо проблемы или неудобства в работе с органами государственной власти, у вас есть такой инструмент", - сказал Гончарук.

В свою очередь премьер-министр Чешской Республики Андрей Бабиш сказал, что возобновление деятельности межведомственной комиссии между Украиной и Чехией необходимо. В результате бизнес-форума несколько чешских и украинских компаний подписали соглашения и меморандумы о сотрудничестве. При таком событии присутствовали оба премьер-министра и Алексей Гончарук, и Андрей Бабиш.

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