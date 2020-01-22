Гончарук поручил пересмотреть зарплаты государственных топ-менеджеров

Премьер-министр Алексей Гончарук поручил Министерству экономики пересмотреть зарплаты топ-менеджеров и наблюдательных советов.

Об этом премьер-министр сообщил на своем Telegram-канале.

"Поручил Минэкономики сформулировать предложения по пересмотру политики оплаты труда топ-менеджеров и наблюдательных советов. Оплата труда должна быть конкурентной и одновременно справедливой", - пишет Гончарук.

Напомним, в январе Кабинет министров Украины обнародовал данные о зарплатах министров. Депутаты получают десятки, а иногда и сотни тысяч гривен.

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