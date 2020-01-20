Гончарук рассказал о значительном снижении тарифов

Цена в платежках за декабрь на тепло и горячую воду для граждан снижена до 30%. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в Telegram.

По его словам, в 124 городах Украины осуществили перерасчет 131 предприятие теплокоммунэнерго. Также правительственную инициативу поддержали уже 19 областных центров: Винница, Луцк, Днепр, Мариуполь, Житомир, Запорожье, Белая Церковь, Кропивницкий, Северодонецк, Львов, Одесса, Ровно, Тернополь, Харьков, Херсон, Хмельницкий, Чернигов, Ивано-Франковск, Киев, передает korrespondent.net.

Так, к примеру, за декабрь 2019 уменьшено платежки для населения: - сумма перерасчета по 1-комнатных квартирах:

от 80 грн Киевская обл. и до 292 грн в Львовской обл; - по 2-комнатных квартирах: от 110 грн в Черниговской обл, до 435 грн в Днепропетровской обл .; - по 3-комнатных квартирах: от 140 грн в Днепропетровской обл, до 563 грн в Ровенской обл.

В Тернополе, как сообщил Гончарук, по решению органов местного самоуправления люди получили скидку за услуги теплоснабжения за три месяца: октябрь, ноябрь и декабрь 2019 года.

"Уменьшение платежки уже сейчас - это результат, во-первых, совместной работы президента, правительства и органов местной власти. Это стало возможным, потому что цены на газ на рынке снизились. А правительство предоставило местным властям механизм, чтобы сделать эти корректировки в платежках", - говорится в сообщении.