Гончарук: решений о повышении тарифов на отопление не принималось

По словам премьер-министра Украины Алексея Гончарука, правительство сделает все для того, чтобы каждый украинец вовремя получил тепло в свои дома.

Украина должна войти в отопительный сезон без проблем, заявил на брифинге 9 октября премьер-министр Украины Алексей Гончарук, передает корреспондент "ГОРДОН".

"Отопительный сезон традиционно стартует сложно в стране... Мы поставили себе цель, чтобы ни один человек в Украине не сидел без тепла. Люди точно не должны отвечать за бесхозяйственность и бестолковость отдельных чиновников и функционеров. Поэтому мы сделаем все, чтобы Украина вошла в отопительный сезон без проблем", - сказал Гончарук.

Он добавил, что не видит для этого никаких препятствий.

"Никаких решений о повышении тарифов не принималось, и правительство не планирует в ближайшее время делать что-то такое, чтобы повышались тарифы", - отметил Гончарук в ответ на вопрос, планирует ли Кабмин повышать тарифы на отопление для бытовых потребителей.

Отопительный сезон в стране стартует 15 октября.

В конце августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поставил правительству задачу снизить цены на коммунальные услуги.

Сейчас цена на газ для населения определена на уровне 4653,54 грн за 1 тыс. м³ (без учета НДС и транспортных расходов). Летом этого года "Нафтогаз" трижды снижал стоимость топлива: в июне - на 7,3%, в июле - на 11,7%, в августе - еще на 5,1%. Снижение тарифов проводилось на основании постановления правительства No485 от 5 июня.