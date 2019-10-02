Гончарук: штрафы за "евробляхи" отложены до 1 января 2020 года

Штрафные санкции к владельцам нерастаможенных автомобилей отложены до 1 января 2020 года. Об этом сегодня во время брифинга сообщил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, передает корреспондент УНН.

"Отложение до 1 января 2020 года применения штрафов для владельцев нерастаможенных автомобилей на иностранной регистрации. Очевидно должны решить проблему с этой категорией населения", - сказал Гончарук.

По его словам, пока правительство не найдет решения как выйти этой ситуации, владельцев автомобилей штрафовать не будут.

"Предоставляем распоряжение органам полиции не применять к ним штрафные санкции. Для того, чтобы не вызвать лишних конфликтов", - сказал Гончарук.

Напомним, автомобилисты, которые собрались на акцию "За доступную растаможку" под стенами Верховной Рады, ожидали встречи с Премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком.