Гончарук требует пересмотреть объемы торговли с ЕС

Украина выступает за обновление положений торговой части Соглашения об ассоциации Украина-ЕС, поскольку объем двусторонней торговли товарами и услугами за 9 месяцев 2019 увеличился всего на 9,6% и достиг $ 39,6 млрд. Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

По его словам, Украина все активнее использует беспошлинные тарифные квоты на поставки своей продукции. Нынешние параметры положений Зоны свободной торговли не соответствуют реальному потенциалу сотрудничества с ЕС.

Украина стремится согласовать с ЕС конкретные совместные шаги для взаимовыгодного увеличения объемов двусторонней торговли. "Мы определили ключевым направлением нашей работы подписания с ЕС Соглашения АСАА, так называемого промышленного безвиза", - сказал премьер.

Премьер также отметил, что главные цели, которые Украина планирует достичь в 2020 году, - это углубить секторальной интеграции в ЕС в сферах энергетики и цифрового рынка, усилить сотрудничество таможенных органов, расширить и актуализировать торговлю, а также сделать Украину неотъемлемой частью Европейского зеленого соглашения.

Как сообщалось, Украина больше не претендует на создание таможенного союза с ЕС, но рассчитывает на упрощение таможенных процедур.

Украинские производители за три недели 2020 года исчерпали годовые квоты по экспорту меда.

С начала 2020 года украинские экспортеры используют возможности 19 из 40 тарифных квот в рамках углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли между Украиной и ЕС.

Всего на этот год Евросоюз незначительно увеличил квоты для 18 сельскохозяйственных позиций. Среди них - мясо птицы (с 19,2 тысячи тонн до 20 тыс. тонн) и яйца (с 2,7 тысячи тонн до 3 тысяч тонн).



