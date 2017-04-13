Гонтарева исключает свое пребывание на посту главы НБУ к 25 мая

Национальный банк Украины (НБУ) в мае этого года будет иметь уже другого руководителя, уверена нынешний глава НБУ Валерия Гонтарева.

"Следующее правление НБУ по монетарной политике 25 мая пройдет уже под председательством моего заместителя/преемника – имеется ввиду, что это буду уже не я. Это будет мой заместитель, если он будет выполнять обязанности, или мой преемник, если он будет проголосован Верховной Радой", – сказала В.Гонтарева на пресс-конференции в Киеве в четверг.

По ее мнению, этот вопрос уже не подлежит обсуждению с президентом Украины Петром Порошенко.

"Мы обсуждали этот процесс в течение трех месяцев. Уже не надо ничего обсуждать. Нужно принять решение в отношении преемника, которого он подаст в Верховную Раду", – отметила глава НБУ.

Как сообщалось, В.Гонтарева 10 апреля заявила об уходе в отставку по собственному желанию с 10 мая.