Гонтарева критикует госбанки за завышенные депозитные ставки

Государственные банки в настоящее время предлагают самые высокие депозитные ставки на рынке, что является недопустимым, считает глава Национального банка Украины (НБ) Валерия Гонтарева.

"(Депозитные) ставки самые высокие у нас сейчас где? В государственных банках. Это, конечно, совершенно недопустимо. Думаю, как раз сейчас этот вопрос будет решаться", - сказала она на пресс-конференции в Киеве в четверг.

В.Гонтарева добавила, что стратегия развития государственных банков, утвержденная год назад, требует переработки в связи с национализацией ПриватБанка, на который приходится около четверти активов банковской системы и треть всех депозитов населения.

По ее словам, за стратегию ПриватБанка будет отвечать новый сформированный в нем независимый профессиональный наблюдательный совет, однако она должна коррелироваться со стратегией остальных госбанков.

"Допустить нездоровую конкуренцию нельзя", - подчеркнула глава НБУ.

Ранее в этот день экс-замглавы правления Владислав Рашкован также подверг критике госбанки, два из которых удерживают депозитные ставки для населения на уровне 19-20% годовых. По его мнению, их можно опустить минимум на 4 процентных пункта, а возможно, и до уровня учетной ставки НБУ, составляющей 14% годовых.

В.Рашкован подчеркнул, что другие банки, особенно с украинским капиталом, не могут позволит себе привлекать ресурсы по такой цене.

По его мнению, такое снижение депозитных ставок госбанков позволит повлиять на снижение ставок кредитов, хотя, конечно, это снижение не будет таким же эластичным из-за сохраняющихся в стране рисков кредитования.

Согласно данным на сайтах подконтрольных государству банков, Ощадбанк (Киев) в настоящее время привлекает депозиты населения на год с ежемесячной выплатой процентов под 17%, для пенсионеров - под 17,5% с возможностью увеличения ставки на 0,75-1,5 п. п. для крупных вкладов. У ПриватБанка (Днепр) ставка достигает 20%, у Укргазбанка - 18-19%, у Укрэксимбанка (оба - Киев) - 15,6% годовых.