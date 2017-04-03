Гонтарева настолько глупа, что за 2,5 года не поняла: слово "банк" к основной функции НБУ не относится

Ведущий программы "Гроші" на "1+1" Александр Дубинский заявил, что предложение главы Нацбанка Валерии Гонтаревой назначить на ее место практикующего банкира может привести к ухудшению монетарной политики.

Предложение главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой назначить на ее место банкира приведет к ухудшению экономической ситуации в Украине, считает ведущий программы "Гроші" на "1+1" Александр Дубинский. Такое мнение он высказал в Facebook.

"Гонтарева заявляет, что ее место в Нацбанка должен занять "практикующий банкир"... Она настолько глупа, что за 2.5 года так и не поняла, что слово "банк" в названии Нацбанка никакого отношения к его основной функции не имеет. Функция НБУ - это регулирование монетарной политики, и руководить им должен макроэкономист", - написал он.

Дубинский подчеркнул, что банкир не должен быть главой НБУ.

"Раз Нацбанком после Гонтаревой будет руководить очередной "банкир", задница в монетарной политике и жопа в экономике будет только углубляться", - считает журналист.