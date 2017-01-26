Гонтарева не обсуждала с Лагард долг Януковича

На встрече с главой Международного валютного фонда Кристин Лагард не обсуждался вопрос возвращения РФ "долга Януковича", по которому сейчас слушается дело в Высоком суде Лондона. Об этом заявила на брифинге глава НБУ Валерия Гонтарева, передают УНН.

"На встрече с Кристин Лагард мы не обсуждали этот вопрос, но сейчас он в судебных разбирательствах в Лондоне", - ответила Гонтарева на вопрос, повлияет ли решение Высокого суда Лондона на размер транша МВФ.

Ранее Гонтарева сообщила, что Украина может получить следующий транш от Международного валютного фонда в начале февраля.

Пресс-бюро