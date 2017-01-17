Гонтарева обещала стабилизировать гривню - Гройсман

Премьер-министр Владимир Гройсман заявляет, что Национальный банк обещал стабилизировать ситуацию на валютном рынке, а колебания курса гривни являются сезонными.

Об этом сказал премьер в ходе рабочей поездки в Чернигов во вторник, передает "Интерфакс-Украина".

"Я разговаривал в понедельник с главой Национального банка (Валерией Гонтаревой - Ред.), и она абсолютно четко убедила меня в том, что Национальный банк сделает все, чтобы избежать спекулятивных колебаний и стабилизировать ситуацию", - сказал премьер.

По его словам, у Украины достаточно валютных резервов для того, чтобы стабилизировать ситуацию.

Гройсман считает, что падение курса гривни связано с падением деловой активности в период праздников, а также с сезонными колебаниями курса валют.

Премьер подчеркнул, что повышение минимальной зарплаты не повлияло на курс, поскольку первые зарплаты, исходя из нового минимума, еще не выплачивались.

17 января котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 10:30 установились на уровне 27,6-27,7 гривни за доллар.

Как известно, Национальный банк понизил официальный курс гривни по отношению к доллару на 6 копеек до 27,72 гривни за доллар.