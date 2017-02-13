Гонтарева объяснила, когда Украина получит транш МВФ

Украинская сторона рассчитывает на получение четвертого транша от Международного валютного фонда (МВФ) в рамках программы расширенного финансирования (EFF) в конце февраля - начале марта 2017 года. Об этом заявил глава Национального банка Украины (НБУ) Валерия Гонтрева в интервью Bloomberg.

"Транш может поступить в конце февраля или в начале марта", - сказала Гонтарева.

По ее словам, необходимый для получения средств обновленный меморандум будет подписан уже на днях.

По расчетам Гонтаревой сумма транша составит около миллиарда долларов.

Как сообщалось, Совет директоров Международного валютного фонда не планирует в ближайшую неделю рассматривать вопрос выделения Украине четвертого кредитного транша. Об этом свидетельствует расписание заседаний, опубликованное на сайте МВФ.

Так, в расписании указано ближайшее заседание на 17 февраля. Указано, что в этот день пройдут консультации с правительством Мальты и постпрограммный мониторинг экономики Португалии. При этом вопрос предоставления Украине четверного транша в графике заседаний отсутствует.

Украина и МВФ в марте 2015 года подписали меморандум об экономической и финансовой политике, которую страна должна проводить в рамках программы расширенного финансирования (EFF). Всего программой предусморено получение Украиной около 17 млрд долларов, из которых уже выделено 7,7 млрд долларов.

Так, в сентябре 2016 года после годовалой задержки МВФ одобрил предоставление Украине третьего го транша в размере одного миллиарда долларов.