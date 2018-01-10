Гонтарева опровергает информацию СМИ о содействии Януковичу в выведении активов за границу

Глава Национального банка Валерия Гонтарева опровергает информацию арабского издания Al Jazeera о содействии бывшему Президенту Виктору Януковичу в выведении активов за границу.

Об этом сообщила пресс-служба НБУ, передают Українські Новини.

"Сейчас некоторые политики обвиняют меня в содействии выведению средств "преступной властью". Считаю такое обвинение ерундой, ведь эти средства не выводились за рубеж, а инвестировались во внутренний государственный долг - это прямой заем государственному бюджету, который государству, в случае принятия закона о спецконфискации, не нужно будет возвращать", - сказала она.

При этом отмечается, что практическая деятельность Гонтаревой в компании ICU главным образом была направлена на управление активами.

"Я не имела отношения непосредственно к брокерской деятельности о чем, кстати, хорошо известно всем профессиональным участникам рынка", - подчеркнула она.

При этом пресс-служба НБУ отмечает, что ОВГЗ, которые якобы использовались для вывода средств бывшей властью за границу, на данный момент арестованы в Государственном Ощадном банке и ожидают решения Верховной Рады о спецконфискации.

По состоянию на конец сентября 2016 года на арестованных счетах находилось 645,4 млн долларов и 1,8 млн гривен.

Общая номинальная стоимость ОВГЗ, купленных группой компаний, составляет 981 млн долларов.

Ранее издание Al Jazeera в рамках расследования вывода денег из Украины сообщило, что инвестиционная компания ICU помогала Януковичу вывести из страны 1,5 млрд долларов в период с 2012 по 2014 год.

Схема была описана изданием как "преступное предприятие", возглавляемое Януковичем.

Также изданием была названа организация "Аппарат Курченко Сергея Витальевича".

Как сообщали Українські Новини, группа ICU создана в июне 2006 года.

В 2014 году новоназначенная глава НБУ Валерия Гонтарева ушла с поста главы совета директоров группы и продала свою долю группе.

После продажи ее доли основными партнерами группы остались Макар Пасенюк и Константин Стеценко с долями 41,7%, а также Александр Вальчишен и Владимир Демчишин, которым принадлежало 6,5% и 9,9% соответственно.