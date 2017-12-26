Гонтарева задекларировала 83,6 млн гривен дохода от продажи корпоративных прав

Глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева задекларировала получение 83 562 613 гривен дохода. Такая информация содержится в электронной декларации чиновницы, обнародованной в Едином реестре деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства Национального агентства по предготвращению коррупции.

Согласно данным документа, указанную сумму Гонтарева получила в результате продажи корпоративных прав в компании ICU Holdings Limited, зарегистрированной на Британских Виргинских островах.

Напомним, в марте Гонтарева подала электронную декларацию за 2016 год, где значится совокупный доход в размере 57 млн гривен.

В частности, в 2016 году Гонтарева получила третий транш от продажи своей части акций ICU Holdings Limited в 52 572 026 гривен.

Сумма заработной платы главы НБУ до налогообложения и уплаты военного сбора составляла 1 969 757 гривен. С заработной платы Валерии Гонтаревой был удержан подоходный налог в 359 610 гривен и военный сбор в размере 29 864 гривен. Источник: rbc.ua

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