Гонтарева запускает медицинский стартап - СМИ

Бывшая глава Национального банка Валерия Гонтарева начинает новый проект. Это онлайн-площадка, соединяющая пациентов и врачей.

Об этом сообщает Liga.net.

Компания называется "Медікіт". Сама Гонтарева не стала рассказывать о деталях проекта.

На сайте "Медікіт" указано, что миссия компании - "создать экосистему диджитал медицины, которая обеспечит коммуникацию между участниками, стандартизацию процессов, накопление и систематизацию информации в едином месте".

Компания будет предлагать пациентам мгновенную онлайн-консультацию врачей, а также вызов врача на дом через интернет.

Врачам обещают дополнительный доход 24/7 с оплатой каждой телеконсультации. Как именно это будет происходить и кто сможет зарегистрироваться на площадке, "Медікіт" не поясняет.

Публичная презентация платформы намечена на ноябрь 2018 года, отмечается на ее сайте.

Юридически Гонтарева не имеет отношения к проекту. У компании "Медікіт" два основателя - ее сын Антон Гонтарев и Светлана Кириченко, которая работала в структурах компании ICU с 2008 по 2010 год.

Гонтарева продала Константину Стеценко и Макару Пасенюку свою долю в ICU перед назначением в Нацбанк в 2014 году.

Антон Гонтарев и Кириченко вложили в уставный капитал "Медікіт" по 5 млн гривен. Сама компания зарегистрирована 12 января 2018 года. Кириченко отказалась говорить о своем участии в компании. В ICU сообщили, что не имеют к проекту никакого отношения.

Директором "Meдiкiт" с 14 апреля 2018 года значится Руслан Кравец - бывший замдиректора Департамента стратегии и реформирования НБУ.

"Концептуально это медицинский маркетплейс по типу Airbnb или Olx, - рассказал Кравец. - Сейчас происходит разработка IT-составляющей, о технических деталях, таких как оплата услуг, говорить пока рано".

Он также рассказал, что Гонтарева может возглавить набсовет компании.

"Надеемся, что она возглавит набсовет компании", - сообщил Кравец.

Напомним, в марте этого года детектив НАБУ вынес постановление о закрытии уголовного производства в отношении Гонтаревой "в связи с отсутствием уголовного правонарушения". Постановление о закрытии дела мотивировано тем, что расходы Гонтаревой на отдых на Мальдивских островах в июле 2016 года составили 249,9 тыс. грн, что менее 250 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц и "не создает объективной стороны уголовного правонарушения".

Как сообщалось ранее, в июле 2017 года суд обязал НАБУ расследовать возможное декларирование недостоверных данных Гонтаревой.

Ранее в электронной декларации Гонтаревой выявили нарушения.

Realist.online