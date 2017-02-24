Google обвиняет Uber в краже технологии беспилотного авто

Бывших инженеров Google обвиняют в том, что они украли схему лазерного локатора и использовали ее в стартапе Uber

Холдинг Alphabet Inc., владеющий компанией Google, подал иск против компании Uber, обвинив ее в воровстве интеллектуальной собственности.

Как сообщает Business Insider, речь идет об используемой в беспилотных автомобилях технологии лидара (лазерного локатора). В декабре прошлого года Alphabet Inc. выделил проект по разработке беспилотного автомобиля в отдельную компанию под названием Waymo.

Компания Waymo подала иск в окружной суд Сан-Франциско. Она обвинила бывших инженеров Google в том, что они украли схему лидара и использовали ее в стартапе Uber - компании Otto, которая также специализируется на технологии беспилотного вождения.

"Мы считаем, что эти действия были конкретным планом с целью украсть коммерческие тайны и интеллектуальную собственность Waymo", - завили в дочерней компании Alphabet.

В своем иске компания Waymo указала, что ее, вероятно, случайно поставили в копию письма, содержащего чертежи лидара Uber, схема которого поразительно напоминала собственные наработки Waymo, пишет издание.

В компании предполагают, что сооснователь проекта беспилотных автомобилей Google Энтони Левандовски за шесть недель до ухода из компании загрузил более 14 тысяч конфиденциальных файлов с фирменными схемами различных аппаратных систем Waymo, включая схему лидара.

Левандовски после девяти лет работы в Google ушел из компании и основал стартап Otto.

Источник: Прайм