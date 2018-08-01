Город вернул контроль над тепловым хозяйством и не допустил отключения ТЭЦ, - Виталий Кличко

Столица реализовала стремление общества - вернула контроль над тепловым хозяйством Киева. Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко во время пресс- конференции на ТЭЦ-5, которая отныне перешла в управление коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго", пишет пресс-служба КГГА.

"Сегодня без преувеличения историческое событие - возвращены в управление города уникальный теплоэнергетический комплекс, который 17 лет находился в управлении частной компании "Киевэнерго". Несмотря на ряд препятствий, критики и попыток дискредитировать этот процесс, город реализовал стремление общества - вернул контроль над тепловым хозяйством Киева. Мы осуществили сложную работу, которая продолжалась два года. Сегодня в управление коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго" возвращаются, в частности, две крупнейших теплоэлектроцентрали - ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6. А также единственный работающий в Украине мусоросжигательный завод "Энергия", - отметил Виталий Кличко.

По словам мэра, под контроль городской общины перешли более ста тысяч объектов: 2600 километров тепловых сетей, ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, завод "Энергия", почти две сотни котельных и станций теплоснабжения. На работу в "Киевтеплоэнерго" переведены более 7500 квалифицированных рабочих, которые будут обеспечивать стабильную работу теплоэнергетического комплекса.

Виталий Кличко подчеркнул, что процесс возвращения теплового хозяйства в управление общины - прецедент в Украине. До этого не было примеров, чтобы городское имущество возвращали в управление от частной структуры. Мэр столицы отметил, что город решил еще не все проблемы по обеспечению эффективной работы теплоэнергетического хозяйства.

Главной проблемой остается нежелание НАК "Нефтегаз Украины" заключать договор на поставку газа с "Киевтеплоэнерго", пока город не возьмет на себя долги, которые были образованы в период действия соглашения с "Киевэнерго". Городская власть предложила "Нефтегазу": обеспечить газ для нужд города и отдельно решать вопрос задолженности.

Зато, НАК "Нефтегаз" продолжает требовать от Киева уплаты штрафных санкций и пени, которые возникли в результате хозяйственной деятельности частной компании. А это - более 1 млрд 200 млн гривен.

"Я не могу себе позволить подарить кому-то, к примеру, 10 новых детсадов или 7 школ, или 150 километров дорог, которые можно построить за эти деньги. "Нефтегаз" делает нас, киевлян, заложниками ситуации. И у меня такое впечатление, что кто-то хочет, чтобы у Кличко не получилось эффективно работать. Чтобы проблема с газом оставалась для Киева и в дальнейшем. Эта проблема - искусственная. Она мне напоминает проблему, которую имел господин Садовый во Львове с мусором. Похожая ситуация. Коммерческие компании, с которыми договаривались, странным образом отказываются подписывать с нами договор на поставку газа. И это происходит за три часа до того, как имущество должно перейти в коммунальное управление. Очень много странных вещей происходило. Я не хочу жаловаться. Мы все эти вызовы преодолеем. Но я думаю, что в этом вопросе возникли некоторые политические составляющие", - заявил Виталий Кличко.

Он отметил, что город не допустил отключения ТЭЦ-5, которое могло произойти в ночь на 1 августа, и которое бы повлекло проблемы не только с горячей водой, но и с электроснабжением в Киеве.

Мэр столицы также отметил, что город готов к переговорам с НАК "Нефтегаз" и отстаивает свою позицию в судах, решение которых будет выполнять. Но он в очередной раз призвал руководство этой компании подписать соглашение с КП "Киевтеплоэнерго" на поставку газа.

"Неподписанные договора, поэтому - отсутствие горячей воды и угроза отключения ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, которые обеспечивают теплом и горячей водой около 70% Киева и производят электричество, могли вызвать возникновение чрезвычайной ситуации. Сегодня благодаря совместным усилиям городских властей и представителей правительства мы избежали угрозы отключения ТЭЦ. На эти объекты временно будет поставляться природный газ других поставщиков. А мы в течение нескольких недель совместно с представителями правительства отработаем алгоритм урегулирования проблемы задолженности перед "Нефтегазом". Ведь наша первоочередная цель - вернуть поставки газа на все объекты генерации, в том числе станции теплоснабжения и котельной, и вернуть жителям города горячую воду", - заявил Виталий Кличко.

В течение месяца столица будет закупать газ у коммерческой структуры. По словам заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Петра Пантелеева, город приобрел более 18 миллионов кубометров газа.

"Мы заключили соглашение с коммерческой структурой и не допустили остановки ТЭЦ-5. Эта станция дает городу электроэнергию. Остановка ТЭЦ-5 однозначно привела бы к техногенным последствиям. Это подтвердили и в ГосЧС и в Минэнерго. Цена на газ - 10 тысяч 200 гривен за тысячу кубометров. Также мы переходим на режим оптимальной экономии, и по результатам этой работы будут сделаны выводы и приняты решения", - заявил Петр Пантелеев.

Сейчас, по словам мэра столицы, продолжается активная подготовка к отопительному сезону в городе. Предприятие "Киевтеплоэнерго" продолжает проводить необходимые гидравлические испытания, закупает технику, сохраняет необходимые социальные стандарты для работников. Предприятие получило все необходимые лицензии и тарифы для полноценной хозяйственной деятельности.

Также совместно с международными партнерами разрабатывается новая схема теплоснабжения столицы. Она предусматривает ремонт и модернизацию инфраструктуры. Именно это в дальнейшем позволит Киеву сократить теплопотери, сделать систему теплообеспечения города более эффективной, а качество услуг для людей - качественней.