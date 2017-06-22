Городской глава Львова Садовой анонсировал строительство мусороперерабатывающего завода

Городской глава Львова Андрей Садовой заявил, что строительство мусороперерабатывающего завода во Львовской области начнется уже в этом году. Об этом глава Львовской ОГА заявил в эфире телеканала NewsOne.

Мэр города заверил, что строительством завода будет заниматься известная французская компания, а средства на строительство предоставит Европейский инвестиционный банк под 1% на 20 лет.

"Эта компания будет делать проектирование рекультивации существующего полигона, который был базисным для Львова, а сейчас закрыт по решению суда. Кроме этого компания будет разрабатывать концепцию сооружения нового завода", - пояснил Садовой.

Он уточнил, что также в администрации определились с участком, на котором будет осуществляться строительство завода - это ТЭС-2.

"Мы имеем ТЭО (технико-экономическое обоснование, - ред.) и уже приступили к проектированию. Оно будет длиться до ноября, а потом согласование проекта, экспертиза, и уже в этом году планируем начать строительство завода. Сооружение первых двух очередей будет длиться в течение двух лет", - заключил мэр Львова.

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