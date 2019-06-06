Госавиаслужба приостановила право на полеты YanAir

Государственная авиационная служба выявила ряд замечаний (часть из которых критические) в организации деятельности авиакомпании YanAir, которые могут негативно повлиять на безопасность полетов.

Об этом говорится в сообщении Госавиаслужбы в Facebook.

По результатам комплексной инспекционной проверки авиакомпании YanAir постоянно действующая комиссия по вопросам сертификации эксплуатантов Госавиаслужбы приняла решение о приостановлении сертификата эксплуатанта авиакомпании YANAIR с 7 июня 2019 года.

Сообщается, что, согласно процедуре, сертификат эксплуатанта может быть восстановлен после устранения компанией недостатков и на основании выводов акта инспекционной проверки, который будет свидетельствовать о способности авиаперевозчика обеспечивать надлежащий уровень безопасности.

Напомним, в апреле Госавиаслужба разрешила YanAir летать в Швецию, Ирак и Германию.

