Госбюджет-2017 опубликовали в "Голосе Украины"

Газета "Голос Украины" опубликовала Закон Украины о Государственном бюджете на 2017 год.

Об этом говорится на официальном сайте издания.

Согласно 1 статье, доходы Государственного бюджета Украины на 2017 год предусматриваются в сумме 731031151,7 тыс. гривень, в том числе доходы общего фонда Государственного бюджета Украины - в сумме 673737887,7 тыс. грн и доходы специального фонда Государственного бюджета Украины - в сумме 57293264 тыс. гривень, согласно приложению No1 к данному Закону; расходы Государственного бюджета Украины в сумме 800026255,8 тыс. гривень.

Предельный объем дефицита Государственного бюджета Украины в сумме 77547000 тыс. гривень, в том числе предельный объем дефицита общего фонда Государственного бюджета Украины - в сумме 62338145,1 тыс. гривень.