Госбюджет-2017 предусматривает 14 млрд грн на субсидии

В среду, 2 августа, был обнародован законопроект No6600 об изменениях в госбюджет-2017, который предусматривает увеличение доходов госбюджета с 731,031 млрд гривен до 770,966 млрд гривен. Текст законопроекта был опубликован в издании "Голос Украины".

Согласно документу правительство предполагает увеличение доходов общего фонда госбюджета с 674,010 млрд гривен до 701,724 млрд гривен, а спецфонда - с з 57,3 млрд до 69,24 млрд гривен.

Также отмечается, что украинское население получит дополнительно 14 миллиардов гривен на субсидии, а в целом общегосударственные расходы на Министерство финансов увеличены на 17 миллиардов гривен.

Министерство обороны получит финансирование в размере четырех млрд 353 млн гривен, Министерство внутренних дел - три млрд 947 млн гривен, Национальная полиция получит два млрд 480 млн гривен, Нацгвардия - 460 млн гривен, а 250 млн гривен правительство выделит на Службу безопасности Украины.

На Министерство науки и образования выделено 317 млн гривен, на Министерство здравоохранения - 207 млн гривен.

Помимо этого правительство увеличило расходы на Министерство здравоохранения, в частности субвенции местным бюджетам на 380 млн гривен.

Следует отметить, что закон вступает в силу со следующего дня после опубликования.

Как сообщал MIGnews.com.ua, 31 июля, премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что за минувший год поступления в местные бюджеты Украины выросли на 100 миллиардов гривен.