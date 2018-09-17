Госбюджет-2019: на медицину дадут больше денег

Сводный бюджет на здравоохранение 2019 составляет 92,3 млрд гривен

Проект государственного бюджета на 2019 год предусматривает финансирование здравоохранения на уровне 92,3 млрд гривен. Это на 10% больше в сравнении с 2018 годом, сообщает пресс-служба Минздрава.

В ведомстве отметили, что дополнительные средства будут направлены на продолжение трансформации медицины в Украине. Так, на продолжение развития первичной медицинской помощи будет потрачено 15 миллиардов гривен, 2 миллиарда выделят на запуск программы "Безоплатная диагностика".

На программу "Доступные лекарства" правительство планирует направить 1 млрд грн. Как известно, 14 сентября Кабинет министров Украины принял проект государственного бюджета на 2019 год и направил его на рассмотрение парламента.

Рост украинской экономики в 2019 году предусмотрен на уровне 3%, а государственный долг должен уменьшиться до 52,2% ВВП. Ранее в Минфине уточняли, что безопасным для государства является уровень госдолга ниже 60%. Рост доходов сводного бюджета планируется на уровне 1,29 трлн гривен, то есть на 130 млрд больше, чем было в бюджете на 2018 год. Кроме того, проект госбюджета на будущий год предусматривает инфляцию 7,4%.