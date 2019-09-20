Госбюджет-2020: треть расходов пойдет на погашение и обслуживание госдолга

Треть расходов бюджета Украины на 2020 год составляют расходы на погашение и обслуживание государственного долга.

Об этом заявила министр финансов Украины Оксана Маркарова, представляя проект в Верховной Раде.

"Многие обратили внимание, что мы тратим очень много в этом бюджете на выплату и обслуживание нашего госдолга - внутреннего и внешнего. Почти треть бюджета идет на эти расходы", - сказала Маркарова.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров зарегистрировал в парламенте законопроект о госбюджете Украины на 2020 год, предполагающий доходы в сумме 1,079 трлн грн, расходы - 1,170 трлн грн, предельный объем дефицита - на 95 млрд грн, или 2,09% ВВП.

Проект построен на действующем макропрогнозе с валютным курсом 28,2 грн за доллар, однако в октябре правительство обещает доработать этот проект после обновления прогнозов.