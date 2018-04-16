Госбюджет недополучит от Нацбанка 6 млрд гривен

Совет Национального банка утвердил перечисление в госбюджет 44,6 млрд гривен из чистой прибыли центробанка за 2017 года, хотя в документ изначально заложили 50,5 млрд гривен. Прибыль регулятора оказалась меньше планируемой.

Об этом сообщил глава Совета НБУ Богдан Данилишин в фейсбуке.

По его данным, после вычета нереализованных доходов и высвобождение неактуальных резервов капитала прибыль НБУ к распределению на 31 декабря 2017 года составила 45,9 млрд грн, из которых 1,3 млрд грн будет направлено на формирование общих резервов и 44,6 млрд грн подлежит перечислению в государственный бюджет 2018 года.

В статье 15 закона о госбюджете говорится, что "в 2018 году НБУ после подтверждения внешним аудитом и утверждения Советом НБУ годовой финансовой отчетности и формирования Нацбанком резервов в порядке и размерах, определенных законом об НБУ, перечисляет в госбюджет средства на общую сумму не меньше 50,549 млрд грн".

Напомним, в 2017 году НБУ перевел в бюджет более 44 млрд гривен, деньги перечислялись траншами в течение апреля-декабря.

В 2019 году сумма отчислений должна сократиться до 34,9 млрд гривен.