Госбюджет потратил половину конфискованных "денег Януковича", - Госказначейство

В 2017 году было потрачено около 14 с 29,5 миллиардов гривен, которые поступили в государственный бюджет в результате конфискации счетов экс- президента Виктора Януковича и его окружения. Об этом сегодня, 20 февраля, во время пресс-конференции заявила председатель Государственной казначейской службы Татьяна Слюз, передает корреспондент РБК-Украина.

"По итогам года 11 распорядителей бюджетных средств использовали 14 миллиардов из этих средств", - сообщила Слюз.

Глава Госказначейства отметила, что 8 миллиардов конфискованных средств будет использовано государственным бюджетом на 2018 год в качестве переходящих остатков.

В апреле 2017 года на исполнение решения суда на счета органов Госказначейства поступили средства в эквиваленте около 29,5 миллиардов гривен. Законом о государственном бюджете на 2017 год было предусмотрено использование 22,5 миллиардов конфискованных средств.

Напомним, в январе печерский райсуд Киева разрешил Генеральной прокуратуре изъять оригинал приговора Аркадию Кашкину, который проходит по делу об спецконфискации 1,5 млрд долларов так называемых "денег Януковича".